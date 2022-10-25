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عدسة السومرية توثق بدء الكسوف الشمسي في صلاح الدين (صور)

محليات

2022-10-25 | 06:15
عدسة السومرية توثق بدء الكسوف الشمسي في صلاح الدين (صور)
11,070 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

وثقت عدسة السومرية، بدء ظاهرة الكسوف الشمسي في محافظة صلاح الدين.

وتبين الصور حدوث ظلام وسط النهار في اجواء صلاح الدين نتيجة الكسوف الشمسي.

وبدأت أول مرحلة من الكسوف الجزئي للشمس في العراق، وهو الكسوف الثاني والأخير لعام 2022، الذي تشهده الكرة الأرضية اليوم وهي مرحلة (الكسوف شبه ظلي) ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة.

وستكون ذروة الكسوف الجزئي في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وفيها يغطي قرص القمر حوالي 86٪ من قرص الشمس، وينتهي الكسوف (ككسوف شبه ظلي) في الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان، وبذلك يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته 4 ساعات و4 دقائق تقريبا.

ويحدث كسوف الشمس عندما تتراصف الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم، وعندما تكون المحاذاة مثالية تقريباً، يلامس مخروط ظل القمر سطح الأرض ويعيق القرص الشمسي بأكمله، وعندها يكون الكسوف كليّاً.

وحذرت وزارة الصحة، أمس الاثنين، من النظر مباشرة لكسوف الشمس غداً، وأوصت باستخدام النظارات الخاصة حصرا وليس النظارات الشمسية او نظارات اللحام او الرقائق الشعاعية او غيرها من الوسائل.
 
 
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