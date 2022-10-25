إطلاق راتب المعين المتفرغ للشهر الحالي

وذكر رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة احمد هادي بنيه في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم اكمال الإجراءات الفنية والمالية ‏لإطلاق رواتب المعين المتفرغ ‏الدفعة العاشرة لشهر تشرين الاول الجاري لسنة ٢٠٢٢".وتابع، "من ضمنهم المصدرين الجدد من اكملوا اجراءات اصدار الماستر كارد للمشمولين الجدد وكذلك معالجة المستحقات السابقة للإيقافات بسبب تغيير المعين او التأخر بالمشاهدة السنوية وسيكون الصرف للبقية تباعا".ودعا رئيس الهيئة المستفيدين والمستفيدات الى التوجه للمنافذ ‏المعتمدة من قبل مصارف ‌‏(الرافدين، والرشيد، وآشور) لاستلام رواتبهم بعد اكمال ‏الاجراءات وتبليغهم من قبل المصارف.‏