في ذكرى "تشرين".. تظاهرات في النجف وكربلاء (صور)

وقال مراسل السومرية في كربلاء، إن "العشرات انطلقوا في تظاهرة من مجسر الضريبة نحو مبنى المحافظة، حاملين صور ضحايا تشرين، مطالبين بمحاسبة سراق المال العام والكشف عن قتلة المتظاهرين".من جانبه، أفاد مراسلنا في النجف، بانطلاق العشرات في تظاهرة من مجسرات ثورة العشرين نحو ساحة الصدرين.وفي تشرين الأول من العام 2019، انطلقت تظاهرات غاضبة عمت أرجاء العراق، استمرت لأشهر متواصلة، قتل بحسب إحصائيات مفوضية حقوق الإنسان أكثر من 550 متظاهراً وأصيب 22 ألفاً، منهم من تعرض لإعاقات جسدية دائمة ومئات المعتقلين والمختطفين.