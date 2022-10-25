بغداد.. الأمن يبعد متظاهري التحرير إلى ساحة الخلاني

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية تمكنت من ابعاد المتظاهرين من ساحة التحرير الى ساحة الخلاني".وأضاف، أن "القوات الأمنية سيطرت بالكامل على ساحة التحرير وسط العاصمة".وتظاهر العشرات من المواطنين اليوم، في ساحة التحرير؛ بالذكرى السنوية الثالثة لـ"ثورة تشرين".وفي تشرين الأول من العام 2019، انطلقت تظاهرات غاضبة عمت أرجاء العراق، استمرت لأشهر متواصلة، قتل بحسب إحصائيات مفوضية حقوق الإنسان أكثر من 550 متظاهراً وأصيب 22 ألفاً، منهم من تعرض لإعاقات جسدية دائمة ومئات المعتقلين والمختطفين.