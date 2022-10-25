هزة أرضية تضرب ديالى

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 04:40:04 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،4) درجة وتبعد (38) كم جنوب شرق مدينة مندلي في محافظة ديالى".وبينت، أنه "لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة".