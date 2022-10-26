السرعة تفتك بالأرواح.. موقف حوادث السير في العراق

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "موقف الحوادث المرورية إثر حوادث سير خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية حصلت أغلبهن نتيجة السرعة الشديدة وعدم الانتباه".وأضافت، أن "الحادث الاول حصل نتيجة اصطدام في محافظة الديوانية بين مركبتين بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه مما أدى الى إصابة شخصين".وبينت أن "الحادث الاخر جاء نتيجة اصطدام في محافظة ميسان على طريق عمارة - بصرة بين ثلاث مركبات بسبب السرعة الشديدة وعدم ترك مسافة امان مما ادى الى اصابة شخص واحد".