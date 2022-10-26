المرور تعلن توقف العمل في دوائر التسجيل

السومرية نيوز – بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، توقف العمل في دوائر التسجيل نتيجة وجود خلل فني مؤقت في المشروع الوطني.



وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، "نتقدم بالاعتذار إلى المراجعين لدوائر التسجيل في مديرية المرور وذلك لوجود خلل فني مؤقت في المشروع الوطني"، مؤكدة مواصلة العمل على إصلاح هذا الخلل".

وأضاف البيان، انه "في الساعات القليلة المقبلة سوف يعود العمل في دوائر التسجيل".