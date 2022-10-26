بالفيديو.. موظفو الخطوط الجوية يتظاهرون ضد وزير النقل ومدير الخطوط

السومرية نيوز - محليات



تظاهر موظفو شركة الخطوط الجوية، اليوم الأربعاء، ضد وزير النقل ناصر الشبلي ومدير الخطوط الجوية العراقية.







وبحسب مقطع فيديو تابعته السومرية نيوز، فقد "ندد الموظفون بسياسات الوزير ومدير الخطوط الجوية، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم".



وهتف الموظفون المحتجون وفق المقطع المصور، بعبارات "كلا كلا للفاسد" و"نريد التثبيت"، معبرين عن غضبهم لعدم تثبيت اغلبهم إلى الآن.