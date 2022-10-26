بالصور.. متظاهرون يحتجون ضد إلغاء قرار تعيينهم على وزارة الدفاع

وعبر المتظاهرون عن استغرابهم من الغاء كتاب تعيينهم رغم ان اغلبهم تجاوز الفحص الوظيفي، مطالبين مكتب الكاظمي برفع الحيف عنهم واستئناف فحص الأسماء لغرض التعيين.وقال مراسلنا، إن "مكان التظاهر شهد شبه صدام مع القوات الأمنية المتواجدة عند البوابة الخامسة للمنطقة الخضراء قرب الجسر المعلق.