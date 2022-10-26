الاعرجي يبحث مع وزير الخارجية انهاء ملف مخيم الهول

بحثنا مع وزير الخارجية د.فؤاد حسين، ملفات ضبط الحدود ومنع المتسللين وتهريب المخدرات، وكذلك سبل تعزيز العلاقات مع دول الجوار، وأكدنا موقف العراق الثابت بضرورة إنهاء مخيم الهول السوري، تعزيزاً للأمن والسلم الدوليين . pic.twitter.com/R0wYHtuTaY
— قاسم الاعرجي (@qassimalaraji) October 26, 2022
بحثنا مع وزير الخارجية د.فؤاد حسين، ملفات ضبط الحدود ومنع المتسللين وتهريب المخدرات، وكذلك سبل تعزيز العلاقات مع دول الجوار، وأكدنا موقف العراق الثابت بضرورة إنهاء مخيم الهول السوري، تعزيزاً للأمن والسلم الدوليين . pic.twitter.com/R0wYHtuTaY