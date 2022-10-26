بعد حذف الاقتصاد.. التربية تعدل جدول الحصص الدراسية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "أجرت تعديلاً على جدول عدد الحصص الدراسية المعتمد في مدارس العراق (التعليم العام) للمراحل الدراسية كافة للعام الدراسي 2022 – 2023، الخاص بالصفين الخامس الاعدادي (بفرعيه العلمي والادبي) والصف الرابع العلمي، بعد حذف مادة (علم الاقتصاد) من الخامس العلمي واستبدالها بمادة علم الأرض".أدناه الجدول: