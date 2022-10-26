إضراب شامل داخل الخطوط الجوية العراقية (فيديو)

أعلن موظفون في الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، إضراباً شاملاً لتغيير المدير العام للشركة.

وبحسب مقطع فيديو حصلت عليه السومرية نيوز، "بدأ منتسبو الدائرة الفنية وصيانة الطائرات اضرابا شاملا لتغيير المدير العام للخطوط". وتظاهر موظفو شركة الخطوط الجوية، اليوم الأربعاء، ضد وزير النقل ناصر الشبلي ومدير الخطوط الجوية العراقية.