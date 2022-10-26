التعليم تطلق قناة التقديم الى المنحة المجانية في التخصصات الطبية

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "يجب عند التقديم أن يكون الطالب من خريجي الفرع الإحيائي للدورين الأول أو الثاني ضمن السنة الدراسية الحالية وأن لا يقل معدل التقديم والتنافس الى الطب العام عن 95% ولا يقل عن 93% لطب الأسنان والصيدلة".وأوضحت دائرة التعليم الجامعي الأهلي، أن "قناة التقديم للمنحة المجانية تظهر بشكل تلقائي في الواجهة الرئيسة لحساب الطلبة المشمولين فيما يتاح للطالب المتقدم تسجيل أربعة خيارات ضمن الاستمارة التي ستكون متاحة لمدة عشرة أيام عبر البوابة الإلكترونية".