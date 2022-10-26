خلال يوم.. 40 حريقاً في عموم العراق

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، عن تسجيل 40 حريقاً في عموم العراق خلال 24 ساعة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "واجبات الدفاع المدني المنفذة خلال 24 ساعة الماضية في عموم المحافظات بلغت (40) حادث حريق".

واضافت أن "عدد الواجبات الإنقاذ نتيجة الحوادث بلغت (1) واجب"، مبينة ان "واجبات معالجة القنابل غير المنفلقة بلغت (1) واجب".

واشارت مديرية الدفاع المدني الى ان "عدد الإصابات البشرية نتيجة الحوادث بلغت (1) اصابة".