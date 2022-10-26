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وزير النقل لـ السومرية: لم أغادر العراق
محليات
2022-10-26 | 16:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
867 مشاهدة
السومرية نيوز: خاص
أكد وزير النقل ناصر حسين الشبلي، اليوم الأربعاء، أنه يمارس عمله بشكل طبيعي، نافياً سفره الى خارج العراق.
وقال الشبلي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ما تحدثت به السيدة النائبة عالية نصيف غير صحيح مطلقاً"، مشيراً الى أنه"لم يغادر العراق وما يزال يمارس عمله بشكل طبيعي".
بدوره، قال عدد من الذين ذكرتهم النائبة نصيف، إنهم "يحتفظون بحقهم القانوني بهذا الشأن"، ودعوا الى "عدم القفز فوق قرارات القضاء العراقي".
وكانت النائبة عالية نصيف دعت، الى إصدار منع سفر بحق وزير النقل ناصر حسين الشبلي وشخصيتين، كاشفة عن ما وصفته "هروبهم" الى دبي.
وقالت نصيف في بيان، "السيد وزير الداخلية والسيد رئيس مجلس القضاء والهيئة التحقيقية الخاصة بموضوع سرقة القرن للقضاء صولة في إصدار منع سفر لكل من وزير النقل وابن أخيه وعقيل الربيعي".
وشهدت الأيام الماضية، الكشف عن سرقة أمانات ضريبية مُودعة في مصرف الرافدين تبلغ (3.7) ترليونات دينار عراقي، بحسب وثائق وتصريحات لأعضاء في مجلس النواب.
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