قيادة العمليات تعلن فتح طرق مغلقة في العاصمة

السومرية نيوز – بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، فتح الطرق المغلقة ضمن منطقة شهداء السيدية في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.



وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد وبمتابعة اللواء قائد الفرقة الثانية شرطة اتحادية أشرف العميد الركن أمر اللواء السابع الفرقة ذاتها واستجابة لمناشدات المواطنين، تم فتح الطرق المغلقة ضمن محلة (٨٣٥) شهداء السيدية وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين والطلبة لاسيما مع بدء العام الدراسي الجديد".

وأكدت القيادة "الاستمرارية فتح الطرق والأزقة المغلقة من قبل اللجنة المكلفة بهذا الغرض بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في دوائر (المرور، البلدية) بعد تقييمها من الناحية الأمنية والخدمية".