موظفو الخطوط الجوية يمهلون مديرهم ساعة واحدة لتقديم استقالته (فيديو)

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "موظفي الخطوط الجوية العراقية والعقود، أمهلوا مديرهم ساعة واحدة لتقديم استقالته، بعد تظاهرات ضد إجراءاته لليوم الثاني على التوالي".وأضاف، ان "أصحاب العقود في شركة الخطوط الجوية العراقية تظاهروا مطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم واقالة المدير العام للشركة.ويوم أمس، ندد الموظفون بسياسات وزير النقل ومدير الخطوط الجوية، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم.وهتف الموظفون المحتجون وفق مقطع مصور ورد لـ السومرية، بعبارات "كلا كلا للفاسد" و"نريد التثبيت"، معبرين عن غضبهم لعدم تثبيت اغلبهم إلى الآن.