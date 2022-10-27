اطلاق رواتب متقاعدي العمَّال المضمونين للشهر الحالي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر تشرين الثاني 2022".وبينت، أن "لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي استكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها ابتداء من الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الخميس الموافق 2022/10/27 مع منحة شهرية قدرها (٥٠،٠٠٠) دينار لحين اقرار القانون".