انطلاق مهرجان الرمان السنوي في حلبجة (صور)

انطلقت الخميس، فعاليات مهرجان الرمان السنوي في نسخته الثامنة، في محافظة حلبجة، بإقليم كوردستان.



وشهد المهرجان مشاركة واسعة من المزارعين ومن ابناء المنطقة، حيث يهدف الى تسويق وإعادة تأهيل الرمان والمحاصيل الأخرى في المنطقة.