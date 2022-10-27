النزاهة تستقدم مسؤولين في الديوانية والأنبار لاحداث الضرر بالمال العام

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "محكمة التحقيق المُختصَّة في الديوانيَّة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام لدائرة الصحَّة في المُحافظة الحالي، بناءً على دعوى بخصوص مطالبته بنسبة 15% من قيمة صرف معاملة تجهيز ضمن مشتريات الدائرة".وأضافت الدائرة إنَّ "محكمة تحقيق الرمادي المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّرت استقدام قائممقام قضاء راوة الحالي، عن تهمة تجهيز مُولِّد حجم (259KV) بمبلغٍ يصلُ إلى قرابة خمسين مليون دينارٍ لحساب القائممقاميَّة، بموجب كتابٍ مُزوَّرٍ".وأوضحت أنَّ "المحكمتين المُختصَّتين أصدرتا أمري الاستقدام وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، والمادَّة (340) من قانون العقوبات".