الرافدين يعلن عن سلف للموظفين والمنتسبين والمتقاعدين

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، إطلاق سلف جديدة للموظفين والمنتسبين والمتقاعدين.



وقال المصرف في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "أطلق وجبة جديدة من السلف للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين بعد استكمال انجاز معاملاتهم من الفروع".

