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أجواء ممطرة وانخفاض بدرجات الحرارة بدءاً من الغد
محليات
2022-10-28 | 05:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
3,264 مشاهدة
أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، توقعاتها لحالة الطقس في البلاد للأسبوع المقبل، فيما أشارت الى تساقط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "طقس يوم غد السبت سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائما جزئيا مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احياناً في اماكن متفرقة منها، أما درجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".
وأضاف البيان، أنَّ "طقس يوم الاحد سيكون غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احياناً في اماكن متفرقة منها في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية غائما جزئياً، اما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".
وتابع، أنَّ "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً جزئياً في عموم البلاد، بينما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".
وأشار البيان الى، أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في بعض الاماكن منها في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في جميع اقسام البلاد".
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