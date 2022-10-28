المرور تعلن عودة نظام المشروع الوطني إلى العمل

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم العمل على إصلاح الخلل الفني الذي حدث في اليومين السابقين لمشروع تسجيل المركبات ومنح إجازات السياقة "، مشيرة الى "إصلاح هذا الخلل وعودة نظام المشروع الوطني إلى العمل".ودعت المديرية، الى "التوجه لجميع مواقع التسجيل ومنح إجازات السياقة بدءاً من يوم الاحد المقبل".