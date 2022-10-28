بينهما طفل.. مصرع شخصين بحادثي سير شرقي بغداد

افاد مصدر أمنى، اليوم الجمعة، بمصرع شخصين أحدهما طفلة صغيرة بحادثي سير شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "شخص لقي مصرعه نتيجة حادث سير مروع بالقرب من جسر الامانة من جهة منطقة الغدير".



وأضاف انه "في حادث اخر لقيت طفلة تبلغ من العمر سنة ونصف مصرعها نتيجة حادث دهس ضمن منطقة ام الكبر والغزلان شرق بغداد"، موضحا انه "تم توقيف الشخص المتسبب بالحادث".