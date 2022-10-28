السوداني يوجه بتسهيل نقل جثمان الراحل فيصل الياسري الى العراق

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، وزير الثقافة بتسهيل نقل جثمان المخرج الراحل فيصل الياسري من الاردن إلى العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، إن "السوداني وجه وزير الثقافة بتسهيل نقل جثمان المخرج الراحل فيصل الياسري من عمان الى العراق".