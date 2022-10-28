المرور تعلن قطع طريق في بغداد غداً

أعلنت مديرية المرور العامة، الجمعة، عن قطع طريق في بغداد يوم غد السبت.

وقالت المرور في بيان، إنه "بتوجيه من قبل مدير المرور العام والتنسيق مع بلدية الغدير سيتم قطع جزئي لطريق غداً ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً". وأضافت أن الطريق "من تقاطع الفضيلية باتجاه البلديات لاكساء وصيانة الطريق".