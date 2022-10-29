الرافدين يحدد قيمة ومدة تسديد قروض دور السكن

السومرية نيوز – محليات



حدد مصرف الرافدين، اليوم السبت، قيمة ومدة تسديد قروض دور السكن، مبينا أن القرض يشمل الموظفين والمواطنين والمتقاعدين.



وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قروض دور السكن والتي تشمل الترميم وتأهيل والبناء وعمليات الشراء تبلغ 50 مليون دينار، فيما أكد أن "مدة التسديد تصل الى 10 سنوات وبفائدة 5 بالمئة".



وأضاف، أن "قروض الترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية او الشراء مخصصة للموظفين والمواطنين والمتقاعدين، وتكون بدفعة واحدة".