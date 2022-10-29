الأنواء الجوية: أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "يوم غد الأحد سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس صحو الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".وأضاف البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد ستكون في بغداد والأنبار وكربلاء المقدسة وبابل والنجف الأشرف 33، ودهوك 27 ، وأربيل 29، وميسان والبصرة 37".وأشار الى، أن "طقس يوم غد الاثنين سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة تكون رعدية أحياناً يتحول بعد الظهر الى صحو، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس فيها سيكون غائماً جزئياً الى غائم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".ولفت البيان، إلى أن "طقس الثلاثاء المقبل في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، فيما سيكون بالمنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وتابع، أن "الحالة الجوية للبلاد ليوم الأربعاء المقبل، ستكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً، أما المنطقة الشمالية فسيكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في بعض الأماكن، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطفس غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في بعض الأماكن خاصة الأقسام الشرقية منها، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".