دفن 1459 رفات عراقيين من ضحايا حرب الخليج الأولى

السومرية نيوز – محليات

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، دفن (1459) رفات عراقيين استشهدوا خلال حرب الخليج الأولى 1980-1988.



وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزارة الدفاع - الدائرة القانونية -مديرية حقوق الإنسان، باشرت بالتعاون مع محافظة البصرة، بدفن (1459) رفات شهداء عراقيين مجهولي الهوية في مقبرة البرجسية بالمحافظة آنفاً، بعد إكمال الفحوصات الطبية وأخذ العينات الخاصة بهم من قبل وزارة الصحة دائرة الطب العدلي في بغداد".

وأضاف البيان، ان "مراسيم الدفن جرت بناءً على الشريعة الإسلامية".

وتجدر الإشارة الى أن رفات الشهداء تم العثور عليها في وقت سابق خلال عمليات البحث المشترك مع الجانب الإيراني عن المفقودين من كلا البلدين جرّاء حرب الخليج الأولى 1980_ 1988، وفي المناطق التي كانت مسرحاً للعمليات الحربية وعلى طول الشريط الحدودي الممتد بين البلدين.