وزير النقل يبحث مع مدير الخطوط الجوية الملفات المتعلقة بالناقل الوطني

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد تسنمه مهامه الوزارية، عقد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي اجتماعا مع مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية كريم كاظم حسين لبحث جملة من الملفات المتعلقة بالناقل الوطني بحضور الوكلاء في الوزارة".وتضمن الاجتماع "مراجعة الوزير عمل الخطوط الجوية العراقية وما تقدمه من خدمات للمسافرين فضلاً عن مناقشة الخطط المستقبلية للنهوض بواقع الشركة وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع".من جانبه، قدم مدير عام الخطوط الجوية العراقية "التبريكات للوزير على تسنمه حقيبة النقل مؤكداً بذل جهود أوسع لتحقيق الهدف الرئيسي وهو النهوض بواقع هذه الشركة العريقة".