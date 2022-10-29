حريق في المنصور وسط بغداد.. الدفاع المدني يتدخل

افاد مصدر امني ، اليوم السبت، باندلاع حادث حريق داخل مساحة من الحشائش في منطقة المنصور وسط بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حريقا نشب داخل مساحة من الحشائش والاعشاب ضمن شارع الاميرات في منطقة المنصور".



وأشار إلى أن الحادث لم يسفر عن خسائر.