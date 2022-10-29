بالصور.. وكيل الاستخبارات يتفقد موقع انفجار شرقي بغداد

تنشر السومرية نيوز، صوراً لتفقد وكيل الاستخبارات الفريق أول أحمد أبو رغيف موقع حادث الصهريج شرقي بغداد.

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم السبت، بوقوع قتلى وجرحى بانفجار "مجهول" في صهريج بحي البنوك شرقي بغداد.



