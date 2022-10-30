"الجنوب على موعد مع الغبار".. الأنواء الجوية: أمطار رعدية اليوم وغدا

وذكرت الهيئة في جداول أطلعت عليها السومرية نيوز، إن "طقس اليوم الاحد سيكون غائما جزئيا واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية في أماكن متفرقة في المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وتابع البيان، "اما طقس المنطقة الشمالية سيكون صحوا يتحول الى غائم جزئيا وأحيانا غائم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائما جزئيا الى غائم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".واشار البيان الى ان "طقس الاثنين سيكون غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحيانا ويتحسن تدريجا في المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة ترتفع قليلا".وأوضح، أن "طقس المنطقة الشمالية سيكون غائما مع تساقط زخات مطر تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، اما في المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائما جزئيا الى غائم مصحوب بتصاعد الغبار في كل الأماكن ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".ادناه جداول تفصّيلة لطقس الأسبوع الحالي وكمية الامطار المتساقطة خلال الـ24 ساعة الماضية: