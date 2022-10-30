خرائط غوغل تنسب الخارجية العراقية لإيران.. "صدمة" خلال البحث (صورة)

وغيرت الخرائط اسم وزارة الخارجية العراقية خلال البحث، إلى وزارة خارجية إيران.وشهدت مواقع التواصل، امتعاضاً شديداً من هذه الخطوة، حيث أكد مغردون ان وزارة الخارجية تمثل سيادة العراق ورمزه أمام البلدان ولا يمكن نسبها لأي دولة أخرى.