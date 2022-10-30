ستخضع لسيطرة مركزية.. المرور تعلن قرب تفعيل الإشارات الضوئية

وقال اسماعيل في حديث لـ السومرية، إنه "سيتم تفعيل الاشارة المرورية خلال الفترة القليلة المقبلة"، لافتا الى أن "عدد الاشارات المرورية ستبلغ 76 في شوارع العاصمة بغداد".وأضاف، أن "الاشارات المرورية ستخضع لسيطرة مركزية تدار بطريقة قانونية لتنظيم حركة المرور والسير في شوارع بغداد".وأوضح مدير المرور العامة، أنه "تم أصدار توجيهات بعدم فتح الطرق امام الأرتال العسكرية"، مشددا على ضرورة "الالتزام بالإشارات المرورية في التقاطعات كغيرها من عجلات المواطنين في العاصمة".وفي وقت سابق، وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، مديرية المرور العامة بعدم قطع أي طرق امام أي موكب تابع لاحد المسؤولين.