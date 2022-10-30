وزير النقل يستمع لمطالب محتجي شركة الخطوط الجوية (فيديو)

السومرية نيوز – محليات

وصل وزير النقل رزاق محيبس، اليوم الاحد، الى تظاهرات موظفي شركة الخطوط الجوية العراقية داخل مطار بغداد الدولي للاستماع الى مطالبهم.



وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، ان "وزير النقل رزاق محيبس وصل الى تظاهرات موظفي شركة الخطوط الجوية العراقية داخل مطار بغداد الدولي للاستماع الى مطالبهم".