مكتب الصدر: التجمع قرب الحنانة حق لا يمتلكه أحد إطلاقاً إلاّ بتوجيه

السومرية نيوز – محليات

أصدر مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاحد، توضيحاً بشأن التظاهر أو التجمع في الحنانة بمحافظة النجف.



وقال المكتب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "التجمّع قرب الحنانة حقّ لا يمتلكه أحد إطلاقاً إلاّ بتوجيه وإذن مباشر وصريح من السيد مقتدى الصدر".