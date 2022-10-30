التعليم تعلن نتائج القبول المركزي في الجامعات - عاجل

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "النتائج المنشورة في الموقع الرسمي للوزارة وبوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة تضمنت قبول (197724) ضمن قناتي القبول العام والمباشر و (7616) ضمن قناة ذوي الشهداء و ( 146) ضمن قناة النخبة".وأشار البيان، إلى أن "أعداد الطلبة المقبولين ضمن قناة القبول المركزي في المجموعة الطبية بلغت (7749) طالبا فيما أشرت الحدود الدنيا لكليات الطب (99,29)، وطب الأسنان (98,71)، والصيدلة (98,29)".ووصلت أعداد المقبولين في كليات الهندسة (23162) والعلوم (25690) والقانون (3571) والإدارة والاقتصاد (18041) والتقنيات الطبية والصحية (1941) والتمريض (3176) والطب البيطري (2145) والزراعة (3594) والآداب (7018) واللغات (2613) والتربية والتربية الأساسية (39810) والمعاهد الطبية (13599) والمعاهد التكنولوجية (8468)، وفق البيان.ووجهت الوزارة " ببدء إجراءات تسجيل الطلبة واعتماد بيانات نتائج القبول المركزي المنشورة في الموقع الرسمي للوزارة وبوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة".للاطلاع على نتائج القبول المركزي: