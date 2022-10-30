المالية تحذر من صفحات وهمية تنتحل صفة "طيف سامي"

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تنفي وجود اي صفحة شخصية او رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي باسم وزيرة المالية طيف سامي وتؤكد ان الصفحات التي تحمل صفة واسم الوزير وهمية ومزورة".وفيما حذرت من "نشر تلك الصفحات معلومات واخبارا كاذبة"، دعت المواطنين الى "تلقي الاخبار والمعلومات من مصادر الوزارة المعتمدة المتمثلة بموقعها الالكتروني وصفحتها الرسمية الموثقة في مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر والموقع الالكتروني وقناة التيليغرام"، مؤكدة "انها تحتفظ بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية كافة لردع المغرضين والصفحات الوهمية التي تنشر اخبارا ومعلومات مفبركة".