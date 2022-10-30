في بغداد.. إيقاف حالتي ابتزاز إحداها لزوج يبتز زوجته

أعلنت الشرطة المجتمعية، الأحد، عن إيقاف حالتي ابتزاز الكتروني إحداها لزوج يبتز زوجته في بغداد.



وقالت الشرطة في بيان، إنه "بعمليتين منفصلتين تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية في العاصمة بغداد اليوم الأحد من إيقاف حالتي ابتزاز إلكتروني، أحدهما لزوج يبتز زوجته لإجبارها على البقاء معه".

وأضافت أن "العمليتين جائت على خلفية ورود مناشدتين الى الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني (٤٩٧) تفيد بتعرض فتاة الى عملية ابتزاز من قبل زميل لها في الجامعة، وكذلك تعرض امرأة الى محاولات ابتزاز من قبل زوجها لاجبارها على سحب دعوى الخلع التي رفعتها للطلاق منها".

ولفت البيان الى أنه "هدد المبتزين ضحيتاهما بنشر صورهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما لم يخضعا لهما"، مؤكداً أن "هذا الأمر دعا المجتمعية الى التحرك السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المبتزين، والقيام بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابي الضحيتين".