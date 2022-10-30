التعليم تحدد موعد إطلاق استمارة الاعتراضات الإلكترونية

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم السبت المقبل موعداً لإطلاق استمارة الاعتراضات الإلكترونية على نتائج القبول المركزي.







وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم تحديد 1 تشرين الثاني 2022 موعداً لإطلاق استمارة الاعتراضات الالكترونية".

وأضافت أن "الطلبة المشمولين بالتقديم على الاستمارة هم الذين لم يظهر لهم قبول مركزي والذين لم يقدموا على استمارة القبول والطلبة الذين معدلاتهم 75% فأعلى وظهر قبولهم في المعاهد".

وأعلنت التعليم العالي، اليوم الأحد، نتائج القبول المركزي في الكليات والمعاهد لعموم المحافظات.