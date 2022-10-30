مصرع وإصابة أربعة أشخاص بحادث سير في صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، الأحد، بمصرع وإصابة أربعة أشخاص بحادث سير في محافظة صلاح الدين.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث سير مروع تصادم عجلتين وانقلاب واحدة بالقرب من قضاء الدجيل في صلاح الدين".



وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن مصرع شخص وامرأتين وإصابة آخر بجروح".