خلال 24 ساعة.. 73 حريقاً في عموم العراق

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد، عن تسجيل 73 حريقاً في عموم العراق خلال 24 ساعة.

وقالت المديرية في بيان، إن"واجبات الدفاع المدني المنفذة خلال 24 ساعة الماضية في عموم المحافظات كانت عدد حوادث الحريق بلغت( 73) حادث حريق".

وأضاف البيان أن "عدد الواجبات الإنقاذ نتيجة الحوادث بلغت (1) وواجبات معالجة القنابل غير المنفلقة بلغت (2) واجب"، مشيراً الى أن "عدد الإصابات البشرية نتيجة الحوادث بلغت (1)".