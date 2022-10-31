حددت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء، اليوم الاثنين، تسعيرة الأمبير وسط اعتراضات الأهالي.

وقال مراسلنا في المحافظة، إن "الحكومة المحلية حددت سعر الامبير الذهبي بـ9 الاف والخط العادي بـ5 الاف مقابل 4 ساعات تشغيل فقط وسط اعتراض اهالي كربلاء بسبب استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع".



وأضاف مراسلنا، أن "الأهالي طالبوا الحكومة المحلية بتخفيض الأجور".