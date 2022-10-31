فريق طبي يتمكن من إعادة زراعة يد "مبتورة" في بغداد

وذكرت وزارة الصحة في بيان ورد لـ السومرية، إن "فريق طبي برئاسة الدكتور اثير محمد برهان العامري استشاري الجراحة المجهرية نجح باعادة الكف المبتور للشاب بعملية نوعية ومميزة تكللت بالنجاح الباهر بعملية استغرقت ٥ ساعات من الثانية والنصف بعد منتصف الليل الى السابعة والنصف صباحا".وأضافت، أنه "تم خلالها تثبيت العظام وخياطة الاوتار والاعصاب ثم ربط الشرايين والاوردة بواسطة الجراحة المجهرية واخرج المريض متحسنا وتحت المتابعة والعناية الصحية بجهود الفريق الطبي والتمريضي والصحي الساند في المستشفى".