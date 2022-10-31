موظفو التجهيزات الزراعية يطالبون بأرباحهم المالية: متأخرة منذ 2016

وقال مراسلنا، إن "العشرات من موظفي التجهيزات الزراعية، تظاهروا في العاصمة بغداد، للمطالبة بصرف ارباحهم المالية المتأخرة منذ عام 2016، فضلا عن المطالبة بتوزيع قطع أراض لهم اسوة بباقي موظفي وزارة الزراعة".وأضاف، أن "المتظاهرين طالبوا باحتساب خدمة الاجر اليومي، مع توحيد المخصصات المهنية وجعلها 30% اسوة بموظفي الشركة.