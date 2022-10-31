وزير العمل يؤكد دعمه لشريحة الشباب ويصدر توجيها يخص العمالة الأجنبية

وذكر المكتب الإعلامي للأسدي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الوزير استمع خلال لقائه المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض الى شرح عن مهام الدائرة وكيفية استقطاب الكثير من العمالة الوطنية وفق رؤية الدائرة، فضلا عن اهمية تطبيق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 على الشركات الاستثمارية وخاصة الاجنبية والنفطية منها".واشار الاسدي بحسب البيان، الى "اهمية هذه الدائرة لكونها على تماس مباشر مع الشباب وتقديم الدعم لهم من خلال منحهم قروضاً او ادخالهم في دورات تطويرية على مهن تلائم سوق العمل".ووجه وزير العمل بـ"التنسيق مع الجهات المعنية للحد من العمالة الاجنبية واتاحة الفرصة امام العمالة العراقية لتشغيلهم في المشاريع الاستثمارية وغيرها من المشاريع التابعة للقطاعات الاقتصادية المختلفة".