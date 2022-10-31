اجراء جديد من المرور لتخفيف الزحامات بطريق رئيسي في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم شطر الطريق للسير القادم من نزلة الجسر العنكبوتي باتجاه الخط السريع لغرض تخفيف الكثافة المرورية أثناء الذروة الصباحية والمسائية وتحقيق الانسيابية في حركة السير والمرور".