الصحة تعلن موقف كورونا الأسبوعي في العراق

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها سجلت 237 حالة إصابة، مقابل 177 حالة شفاء، دون وفيات بالفيروس، خلال الفترة من (24 - 30 تشرين الاول) 2022.وأشارت إلى تلقي 29894 شخصاً للقاح الجائحة خلال الأسبوع المذكور.