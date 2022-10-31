التعليم تعلن إطلاق استمارة خيارات التقديم الى الجامعات والكليات الأهلية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "التزاما بضوابط وسياقات التقديم المعتمدة فإن عملية ملء الاستمارة الإلكترونية تقتصر على أربعة خيارات للقناة العامة وخيارين لكل قناة خاصة وتكون عبر بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي حصرا وتستمر لمدة اسبوعين من تاريخ الإطلاق".وبينت، أنه "يمكن للطلبة الذين أتموا تثبيت بياناتهم ومصادقتها المباشرة بعملية تثبيت خياراتهم من الأقسام التي يرغبون بالتقديم إليها ويتاح للطلبة الذين لم يكملوا ملء بياناتهم إتمامها ثم البدء بالتقديم الى الجامعات والكليات الأهلية خلال المدة المشار إليها".